Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu?

Türkiye'de depremler olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde meydana gelen depremler paniğe yol açmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan küçük çaplı depremlerin ardından bile paniğin yaşanmasına neden oluyor. Uzmanların büyük İstanbul depremi hakkındaki açıklamaları da tedirginliği bir kat daha arttırıyor. Peki İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İşte yaşanan son depremlerin listesi...

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