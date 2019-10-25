25.10.2019 - 18:10 |
Son depremler! İstanbul'da deprem mi oldu?
İstanbul'da depremler yaşanmaya devam ediyor. Silivri açıklarında 5.8 şiddetindeki depremin ardından artçılar sürmeye devam ediyor. Son dönemde yaşanan en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçen Silivri depreminin ardından yaşanan artçı sarsıntılar paniğe yol açmaya devam ediyor. Peki bugün İstanbul'da deprem oldu mu? İşte Kandilli Rasathanesi 25 Ekim son deprem listesi...
Türkiye'de depremler olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde meydana gelen depremler paniğe yol açmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan küçük çaplı depremlerin ardından bile paniğin yaşanmasına neden oluyor. Uzmanların büyük İstanbul depremi hakkındaki açıklamaları da tedirginliği bir kat daha arttırıyor. Peki İstanbul'da bugün deprem oldu mu? İşte yaşanan son depremlerin listesi...