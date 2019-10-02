Son depremler neler? İstanbul'da en son ne zaman deprem oldu? Deprem oldu mu?

İstanbullular her an tetikte... Vatandaşları büyük İstanbul depremi korkusu sararken günlük olarak son depremler araması yapılıyor. Halk özellikle "İstanbul'da en son ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor. İşte ayrıntılar...

SON DEPREMLER...

Marmara Denizi'nde bugün 2 deprem meydana geldi. Depremler 2 büyüklüğünün altındaydı ve son deprem gece 03.10'daydı. Öte yandan ülkemizde bugün şu ana kadar 3 büyüklüğünün üstünde deprem meydana gelmedi.



