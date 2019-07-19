Son depremler! Kahramanmaraş'tan korkutan deprem haberi...

Yurt genelinde son zamanlarda meydana gelen depremler sonrası vatandaşlar Türkiye'de hangi ilde, kaç şiddetinde deprem oldu sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...



BU KEZ DEPREM HABERİ KAHRAMANMARAŞ'TAN!



Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nca, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 3.7 büyüklüğündeki depremin saat 19.47'de meydana geldiği açıklandı.

Çevre illerden de hissedilen depremin yerin 12.11 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem nedeniyle hasar oluşmadı.



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