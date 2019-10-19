19.10.2019 - 12:41 |
Son depremler Kandilli Rasathanesi | 19 Ekim deprem mi oldu son dakika?
Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen 500 depremi listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 19 Ekim 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
19 Ekim deprem mi oldu? Son dakika deprem haberleri nerelerden geldi? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremler Kandilli Rasathanesi değerlendirme merkezi tarafından erişime sunuluyor. İşte meydana gelen son depremler...
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Bunu da yaptılar! Instagram'ı kullanıp çocukları...Van'da, 17 yaşındaki 2 çocuğu, sosyal medyadan ulaşıp, dağa götürmek için kandıran 4 örgüt üyesi, polisin dikkatiyle yakalandı. 4 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konulurken, Bodrum'da inşaat işçiliği yapan çocuklar, ailelerine teslim edildi.