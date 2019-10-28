Son depremler Kandilli Rasathanesi | 28 Ekim İstanbul'da deprem mi oldu?

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) 10 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı.

AA muhabirinin DASK'ın internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK, hızla hasar ihbarlarını almaya ve hasar tespit çalışmaları için eksper görevlendirmelerini yapmaya başladı.

25 Ekim itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'den Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi için hasar ihbarı sayısı 10 bini aştı.

5,8 büyüklüğündeki depremin ardından DASK tarafından 1,4 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildi. Bu arada, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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