SON DEPREMLER - Kandilli Rasathanesi / AFAD son dakika deprem raporu

Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi daha sonra depremin büyüklüğünü 6.5 olarak güncelledi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.8 olarak açıkladı. 21.08'de 5.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 21.17'de 5.1 şiddetinde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi. Bakan Soylu, 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a gidiyor. Kızılay, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili bağış kampanyası başlattı. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Acil iletişim ihtiyaçları için operatörlerimiz tarafından ücretsiz konuşma ve internet tanımlanmıştır.' denildi. AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

GOOGLE'DAN DEPREM KONUMu BİLGİSİ





35 ARTÇI DEPREM

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

ELAZIĞ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI BELLİ OLDU

Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti.

MALATYA DEPREMDE ÖLÜ SAYISI BELLİ OLDU

Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti.

AFAD BAŞKANI: EKİPLERİMİZ SAHA ÇALIŞMASINA BAŞLADI

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

KIZILAY BAŞKANI KEREM KINIK

Kızılay Başkanı Kerem Kınık meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Kınık yaptığı açıklamada, "Elazığ Sivrice depremini hisseden bölgeye yakın vatandaşlarımız eğer evlerinde hasar var ise evlerine girmesinler, eşyalarını vs almaya çalışmasınlar, Afad ve Valilikten gelecek uyarıları dikkatlice dinlesinler.Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şükrü Ersoy şu açıklamalarda bulundu:

Biraz büyük bir deprem. Belki sizde de söylemiş olabilirim Elazığ çok kritik bir yer. Doğu Anadolu fayı çok kritik, gerilim çok yüksek. Bu deprem beklenebilen bir depremdi. Bu deprem önemli bir deprem, yer kabuğunu önemli miktarda kırmış olabilir. 50 - 60 km yer kabuğu kırılmış olabilir. Ciddi bir hasar vardır, inşallah ölümler fazla değildir.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ELAZIĞ DEPREMİNDE ÖLÜ VAR MI?

BAKAN SOYLU:

Bölgeyle irtibat kurduk. Elazığ valimiz ile irtibatta bulunduk. Elazığ Sivrice merkezde 4 - 5 yıkık bina var. İki yaralama var. Elazığ merkezde 10 binada hasar olduğu ihbarı geldi. Malatya Doğanyol'da bir kişi hayatını kaybetti. Sivrice Merkez'de 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. Bir kişi sağ olarak kurtuldu, kurtarma çalışmaları sürüyor."

MALATYA'DA SON DAKİKA DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika bilgisine göre, 24 Ocak saat 22:03'de 4.8 şiddetinde deprem oldu.



