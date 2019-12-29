29.12.2019 - 14:39 |
Son depremler: Kars depremi korkuttu... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?
GeÃ§en cuma ElazÄ±ÄŸ'daki 5.1'lik deprem yÃ¼rekleri aÄŸza getirirken bugÃ¼n de Kars'ta 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Bu korkutan depremle birlikte "Son depremler" aramasÄ± gÃ¼ndem olurken vatandaÅŸlar bir kez daha "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" aramasÄ± yaptÄ±lar.
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BugÃ¼n saat 14.20'da Kars SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem Kars ve Ã§evre illerden hissedilirken korku dolu deprem sonrasÄ± yurttaÅŸlar "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna yanÄ±t arayÄ±p son depremler listesini kontrol ettiler.
SON DEPREMLER
29 AralÄ±k deprem listesine gÃ¶re bugÃ¼n 3'ten bÃ¼yÃ¼k 5'ten kÃ¼Ã§Ã¼k 2 deprem meydana geldi. Ä°lk deprem ilk olarak 01.03'te Ã‡ankÄ±rÄ±'da meydana gelirken ikinci sarsÄ±ntÄ± Kars SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve saat 14.20'de gerÃ§ekleÅŸti.Â
Onu gören kedi ve köpekler esas duruÅŸa geçiyorAntalyaâ€™da 60 yaÅŸÄ±ndaki Ekrem Güç, emekli maaÅŸÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± sokak kedileri ve köpekleri için harcÄ±yor. 100â€™e yakÄ±n kediyi ciÄŸerle, onlarca köpeÄŸi de kÄ±zartÄ±lmÄ±ÅŸ tavukla besleyen Güçâ€™ü gören sokak hayvanlarÄ± adeta esas duruÅŸa geçiyor.