Son depremler: Kars depremi korkuttu... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

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BugÃ¼n saat 14.20'da Kars SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Deprem Kars ve Ã§evre illerden hissedilirken korku dolu deprem sonrasÄ± yurttaÅŸlar "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorusuna yanÄ±t arayÄ±p son depremler listesini kontrol ettiler.

SON DEPREMLER

29 AralÄ±k deprem listesine gÃ¶re bugÃ¼n 3'ten bÃ¼yÃ¼k 5'ten kÃ¼Ã§Ã¼k 2 deprem meydana geldi. Ä°lk deprem ilk olarak 01.03'te Ã‡ankÄ±rÄ±'da meydana gelirken ikinci sarsÄ±ntÄ± Kars SarÄ±kamÄ±ÅŸ'ta 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve saat 14.20'de gerÃ§ekleÅŸti.Â