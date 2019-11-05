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05.11.2019 - 07:29 |

Son depremler! Muğla'da peş peşe 3 deprem!

Muğla'dan son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından Ula ilçesinde 3,2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan son depremlerin ardından Balcılar-Köyceğiz 2.0 ile bir kez daha sallandı. İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler...

Son depremler! Muğla'da peş peşe 3 deprem!

Türkiye'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Sabah saatlerinde Muğla'da art arda 3 deprem meydana geldi. Depremlerin en şiddetlisi 3.7 büyüklüğü ile Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Karaböğürtlen Ula merkez üssü olmak üzere 3,2 şiddetinde deprem ve son olarak Balcılar Köyceğiz merkez üssü olmak üzere 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde 5 Kasım itibariyle yaşanan son depremler...

Son depremler Muğlada peş peşe 3 deprem

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Dağ yolunda heyelan oldu, TIR sürücüsü son anda kurtulduÇin'de, bir TIR sürücüsü, yanından geçtiği dağda meydana gelen heyelandan manevra yaparak son anda kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.
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