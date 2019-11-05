Son depremler! Muğla'da peş peşe 3 deprem!

Türkiye'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemiz ve çevresinde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabiliyor. Sabah saatlerinde Muğla'da art arda 3 deprem meydana geldi. Depremlerin en şiddetlisi 3.7 büyüklüğü ile Köyceğiz ilçesinde yaşandı. Karaböğürtlen Ula merkez üssü olmak üzere 3,2 şiddetinde deprem ve son olarak Balcılar Köyceğiz merkez üssü olmak üzere 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İşte Türkiye ve çevresinde 5 Kasım itibariyle yaşanan son depremler...

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