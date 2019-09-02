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02.09.2019 - 14:15

Son depremler neler? 2 Eylül deprem listesi...

Akdeniz bir süredir hafif şiddetli sallanıyor. Bugün de bu bölgede çok hafif şiddetli deprem meydana geldi. Akdeniz'deki depremlerin çoğalması nedeniyle günlük olarak "Son depremler" araması da hızlanmış vaziyette. İşte 2 Eylül'de yaşanan son depremler...

Son depremler neler? 2 Eylül deprem listesi...

 

Bugün Akdeniz saat 09.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından "Son depremler neler?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte 2 Eylül son depremler listesi...

SON DEPREMLER NELER?

Bugün Akdeniz birçok defa sallandı. Ege Deniz'inde de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Bugün 3 büyüklüğünden büyük 4'ten küçük, iki deprem meydana geldi. Saat 00.12'de Ege Denizi 3.2 ile sarsıldı. Saat 09.13'te ise Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler neler 2 Eylül deprem listesi...

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