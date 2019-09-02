Son depremler neler? 2 Eylül deprem listesi...

Bugün Akdeniz saat 09.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin ardından "Son depremler neler?" sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte 2 Eylül son depremler listesi...

SON DEPREMLER NELER?

Bugün Akdeniz birçok defa sallandı. Ege Deniz'inde de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Bugün 3 büyüklüğünden büyük 4'ten küçük, iki deprem meydana geldi. Saat 00.12'de Ege Denizi 3.2 ile sarsıldı. Saat 09.13'te ise Akdeniz'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.