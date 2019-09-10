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10.09.2019 - 10:58

Son depremler neler? Akdeniz'de yine korkutan deprem

Geçen hafta Akdeniz'de art arda deprem meydana gelmişti. Bu bölge saat 10.00'da yine korkutan bir depremle sarsıldı. Bu gelişmenin ardından "Son depremler neler?" araması yapılmaya başlandı. İşte detaylar...

Son depremler neler? Akdeniz'de yine korkutan deprem

Dün Van bugün Akdeniz... Akdeniz'de saat 10.06'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen hafta da sarsılan Akdeniz'deki bu korkutan deprem sonrası "Son depremler neler?" araması sıklaştı.

SON DEPREMLER NELER?

Şu ana kadar Türkiye'de 6 deprem meydana geldi. Bunların 5 tanesi 3 büyüklüğünden düşüktü. Diğeri ise 10.06'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeydi.

Son depremler neler Akdenizde yine korkutan deprem

2 yaşındaki arkadaşların 2 günlük özlemiABD'de 2 yaşındaki Maxwell ve Finnegan isimli iki arkadaş, iki günlük ayrılıktan sonra buluştu. Maxwell?in babası tarafından sosyal medyada yayınlanan buluşma videosu, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi yarattı.
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