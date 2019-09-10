10.09.2019 - 10:58
Son depremler neler? Akdeniz'de yine korkutan deprem
Geçen hafta Akdeniz'de art arda deprem meydana gelmişti. Bu bölge saat 10.00'da yine korkutan bir depremle sarsıldı. Bu gelişmenin ardından "Son depremler neler?" araması yapılmaya başlandı. İşte detaylar...
Dün Van bugün Akdeniz... Akdeniz'de saat 10.06'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen hafta da sarsılan Akdeniz'deki bu korkutan deprem sonrası "Son depremler neler?" araması sıklaştı.
SON DEPREMLER NELER?
Şu ana kadar Türkiye'de 6 deprem meydana geldi. Bunların 5 tanesi 3 büyüklüğünden düşüktü. Diğeri ise 10.06'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeydi.