Son depremler neler? Akdeniz'de yine korkutan deprem

Dün Van bugün Akdeniz... Akdeniz'de saat 10.06'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Geçen hafta da sarsılan Akdeniz'deki bu korkutan deprem sonrası "Son depremler neler?" araması sıklaştı.

SON DEPREMLER NELER?

Şu ana kadar Türkiye'de 6 deprem meydana geldi. Bunların 5 tanesi 3 büyüklüğünden düşüktü. Diğeri ise 10.06'da Akdeniz'de 4,1 büyüklüğündeydi.