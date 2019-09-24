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24.09.2019 - 11:15 |

SON DAKİKA... İstanbul'da korkutan deprem... Son depremler neler?

İstanbul'da az önce şiddeti bir deprem meydana geldi. Korkutan deprem uzun sürerken vatandaşlar da "Son depremler neler?" diye aratmaya başladı.

SON DAKİKA... İstanbul'da korkutan deprem... Son depremler neler?

İstanbul az önce fena sallandı. AFAD depremin büyüklüğünün 4.5 oluğunu belirtti. Merkezüssü olarak Marmara Denizi açıklarıydı. Depremle büyük panik yaşayan vatandaşlar "Son depremler neler?" sorusuna cevap aradı.

SON DEPREMLER NELER?

İstanbul'daki deprem 4.5 büyüklüğündeydi. Merkezüssü olarak Marmara denizi açıkları olduğu belirtildi. Bir önceki deprem ise Girit Adasın'da 5.1 büyüklüğündeydi.

SON DAKİKA... İstanbulda korkutan deprem... Son depremler neler

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