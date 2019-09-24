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24.09.2019 - 22:15 |

Son depremler! Silivri açıklarında artçı sarsıntı

Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinde hissedilirken peş peşe artçı sarsıntılar da korkuttu. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası açıklama yapan Dr. Bülent Özmen, bu depremi 'uyarı' olarak yorumladı. Doç. Dr. Özmen, "Bu depremle Marmara Denizi içindeki diri faylar, 'Ben buradayım, uyarıyorum' diyor. Yani artık deprem ne zaman olacak gibi sorularla gündemi işgal etmeyelim. Bu deprem bize, bir an önce deprem öncesinde risklerin azaltılması konusunda neler yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yaparak önlem almamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

Son depremler! Silivri açıklarında artçı sarsıntı

İstanbul'da meydana gelen 4.6'lik depremin ardından birçok sarsıntı meydana geldi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde. 18.00'den sonra da Silivri açıklarında yine artçı depremler meydana geldi.

En son olarak 2.4 ve 2.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

 

Son depremler Silivri açıklarında artçı sarsıntı

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