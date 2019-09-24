Son depremler! Silivri açıklarında artçı sarsıntı

İstanbul'da meydana gelen 4.6'lik depremin ardından birçok sarsıntı meydana geldi. Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen depremin 15 artçısı var. En büyüğü 3,4 en küçüğü 1,2 büyüklüğünde. 18.00'den sonra da Silivri açıklarında yine artçı depremler meydana geldi.

En son olarak 2.4 ve 2.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.