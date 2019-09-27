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27.09.2019 - 23:10 |

Son depremler... Son dakika artçı deprem oldu mu?

İstanbul diken üstünde... 4.5 ve 5.8'lik depremin ardından artçılar devam ediyor. Başta İstanbullular olmak üzere vatandaşlar herhangi bir artçının olup olmadığını aratırıp "Son depremler" araması yapıyor. İşte detaylar...

Son depremler... Son dakika artçı deprem oldu mu?

Büyük İstanbul depremi halkı tedirgin ediyor. İki büyük deprem atlatan İstanbullular artçı sarsıntılarla korku yaşarken bir yandan da "Son depremler" araması yapıyor.

SON DEPREMLER NELER?

Bugün Marmara Denizi Silivri açıklarında onlarca deprem meydana geldi. En son artçı sarsıntı ise saat 23.56 sularında 2.5 büyüklüğündeydi. Öte yandan saat 16.35'te Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi... İşte deprem listesi...

Son depremler... Son dakika artçı deprem oldu mu

 

 

 

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