30.09.2019 - 10:18 |
Son depremler... Son dakika artçı deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?
İstanbul'da geçen perşembe günü yaşanan 5.8'lik derpemin etkileri hala sürerken artçı sarsıntılar da devam ediyor. Vatandaşların şu sıralar sıkılıkla yönelttiği soru ise "Artçı deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu?" şeklinde...
Türkiye deprem ülkesi ve büyük İstanbul depremi halkı tedirgin ediyor. Son yaşanan 5.8'lik deprem tekrar büyük İstanbul depremini gündeme getirdi. Yaşana artçı sarsıntılar ise vatandaşları paniğe sev ederken anbean artçı depremler kontrol ediliyor. İşte son depremler listesi...
SON DEPREMLER...
İstanbul'da geceden bu yana 9 artçı derpem meydana geldi. Son deprem ise saat 07.24'te 1.8 büyüklüğündeydi. Öte yandan Diyarbakır Lice saat 08.44'te 3.1'le sarsıldı.