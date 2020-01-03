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03.01.2020 - 11:33 |

Son depremler! Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman da can ve mal kaybına yol açabiliyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu

Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan son depremlerin yarattığı etkiler zaman zaman büyük olabiliyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler korku ve paniğe yol açabildiği gibi can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler listesi...

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Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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