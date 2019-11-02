Son depremler! Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Dün Antalya'da meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde Kayseri'de de bir deprem daha yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık depremler yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremlerin listesini vatandaşlara sunuyor. Peki Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye son depremler listesi...

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