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02.11.2019 - 10:00 |

Son depremler! Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Türkiye aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olduğu için sık sık depremler meydana geliyor. Yaşanan depremler vatandaşlar tarafından paniğe yol açıyor. 2 Kasım sabah saatlerinde Kayseri'de meydana gelen deprem paniğe yol açtı. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son depremler! Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Dün Antalya'da meydana gelen depremin ardından sabah saatlerinde Kayseri'de de bir deprem daha yaşandı. Aktif fay hatları üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık depremler yaşanabiliyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremlerin listesini vatandaşlara sunuyor. Peki Türkiye'de en son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte Türkiye son depremler listesi...

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