Son tutulma kurulu düzenleri sarsacak

Güneş tutulmaları tarih boyunca her zaman ilgi ve biraz da endişe ile izlenmiştir. Tarihçi Herodot’a göre ilk tutulma Grek filozofu Thales tarafından hesaplanıp öngörülmüştü. Astronomik olarak tutulmalar belirli bir düzen izlerler. Astrolojik açıdan ise, tutulmalar ani gelişmeler ve sanki bir domino taşının devrilerek bir dizi olayı ardı ardına tetiklemesi biçiminde yorumlanırlar. Bugün ülkemiz saati ile sabah 08.12.59’da Oğlak burcunda gerçekleşen tutulmanın özellikle kurulu düzene ait konuları, devletlerin düzenini, liderleri, kralları, kraliçeleri ve siyasi hayata ait gelişmeleri yakından etkileyebileceği görülüyor. Zira Oğlak burcu düzeni, medeniyeti, kuralları, yasaları ve aynı zamanda yönetsel konuları, liderleri yakından ilgilendiren bir burçtur.

İttifaklar bozulacak

Bu tutulmanın etkisi altında şimdiden önemli konuların gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. İngiltere AB’den ayrılma sürecini iyice hızlandırıyor, bu durumun AB içinde başka yansımalara olacaktır. ABD’de Başkan Trump bir azil süreci ile karşı karşıya ve bu gelişmeler 2020 boyunca yönetsel konuları ve başkanlık seçimini yakından etkileyebilecek gibi gözükmekte. NATO’nun içindeki tartışmalar devletler arasındaki siyaseti büyük oranda değiştirmekte ve daha gergin kılmakta. Bu nedenle, bu tutulma etkisi altında uluslararası siyaset içinde büyük değişiklikler ve dalgalanmalar daha da yoğunlaşarak devam edecek. Tüm bunların yanında global anlamda ittifaklarda bozulma, değişim ya da yeniden yapılanma getiren olaylarla karşılaşacağız.

Ekonomik stres

Siyasi liderler yanında, dünyada büyük kurumlar, şirketler de farklı krizler içine girebilirler. Bu süreçte, Jüpiter de Oğlak burcunda, tutulma ile birleştiği için, özellikle uluslararası alanda büyük ekonomik stresler ortaya çıkabilir. Jüpiter bundan önce Oğlak burcunda ilerlerken, 2007’de dünyada büyük bir ekonomik kriz yayılmaya başlamıştı. Dolayısı ile bu tutulma etkisi altında global dev şirketler ve yöneticileri ile ilgili sıkıntılar ve değişik çapta krizler ve iflaslar gündeme gelebilir. Bir bakıma kapitalizm zorlu bir testten geçecek. Çok yakın zaman önce Boeing şirketinin 737 Max uçaklarındaki sorunlar nedeni ile yaşanan sıkıntılar yönetsel bir krize dönüşerek, şirket CEO’sunun istifasına yol açtı. Bu ve benzer dünya çapında krizler, sıkıntılar 2020’de daha belirgin hale gelebilir.

ASKERİ GELİŞMELERE DİKKAT

Bu tutulma ülkemiz haritasında diplomasiyi, dış ilişkileri, anlaşmaları ve açık düşmanlıkları anlatan 7. evinde gerçekleşmekte. Bu nedenle ülkemiz özellikle 2020 yılı boyunca dış politikada çok kritik kararlar vermeye zorlanabilir. Dış ilişkilerimiz üzerinde baskı ve tehditler, Rusya ile yakınlaşma ve özellikle Akdeniz’de Yunanistan’la olan gerginliklerin önümüzdeki dönemde önemli sonuçlar doğarabileceği görülmekte. Bu gelişmeler ülkemizin diplomasisinde daha şiddetli kırılmalara ve daha farklı ittifak arayışlarına yol açabilir. Özellikle ocak, şubat, mart aylarında ülkemiz dış politikada çetin bir süreçten geçiyor olacak. 16 Şubat - 30 Mart tarihleri arasına özellikle dikkat etmek gerekiyor.

Ankara’ya göre çıkarılan Güneş tutulması haritasında, aynı zamanda Oğlak burcunun yükseldiği görülmekte. Bu nedenle, özellikle yılın ilk yarısında daha etkin olacak bu tutulma, halkı ilgilendiren konulara kısıtlamalar ve ciddiyet getirmekte. Siyaset ve ekonomi alanında, liderleri ve yönetimi ilgilendiren alanlarda önemli kararlar, değişiklikler söz konusu olabilir. Dış politikada da askeri adımlara ve gelişmelere daha fazla odaklanabiliriz.