Sonay Dikkaya kimdir? Sonay Dikkaya kaç yaşında?

Sonay Dikkaya 5 Aralık 1973 İstanbul doğumludur. Beş çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. Çocukken 1 – 2 yıl ritmik jimnastik, bunun yanı sıra bale dersleri, buz pateni, tenis ve aerobik eğitimi almıştır. Küçükken tiyatrocu olmak istemiş 1 yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk musikisi Devlet Konservatuvarı’na gitmiş. Fakat sesinin güzel olmadığına karar vererek ayrılmıştır.

Sonay Dikkaya, haber spikeri olana kadar Neşe Erberk Ajans’a kaydolup çeşitli reklam filmlerinde oynadı, daha 10 yaşındayken şeker ve çikolata reklamlarında yer aldı. Marmara Üniversitesi'nde iki yıl Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü bitirdi.

Mesleğe 1997 yılında Kanal 4'te başladı. Daha sonra Kanal E'ye geçti. 1998 yılında NTV'ye geçti.

2002 yılında Fatih Altaylı ekibinde Kanal D'de Ana Haber Bülteni'ni sundu.

2003 yılında Ufuk Yıldırım'la evlenmiştir. 2009 yılında boşandılar. Bir oğulları vardır.

2016 yılında NTV'de gece haberlerini sunan Dikkaya görevinden ayrılmıştır. 2016 yılından itibaren otizm tanısı konan oğlu ile birlikte ABD'de yaşamaktadır.