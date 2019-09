Sonbaharda tatilin adresi kaplıcalar

Yerüstü güzellikleri kadar yeraltından gelen zengin doğal su kaynaklarına sahip Türkiye, termal turizmde yerli ve yabancı milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Anadolu’da 1500’ün üzerindeki kaynaktan temin edilen termal suları debi, sıcaklıkları, fiziksel ve kimyasal özellikleriyle üstün nitelik taşıyor. Termal kaynaklar bakımından dünyada 7, Avrupa’da ise 1. sırada yer alan Türkiye’de farklı boyutlarda 180 kaplıca tesisi var. Bu açıdan hem tedavi hem de tatil amacıyla gelen ziyaretçilerin tüm beklentilerine cevap verebiliyor.



Kaplıcalar, solunum yolları, romatizmal, bağırsak, kalp, damar, deri, bel, boyun fıtığı gibi hastalıklara iyi geldiği için uzmanlar tarafından her zaman öneriliyor. Termal tesislerde yer alan olanaklar sayesinde tansiyon düzenleme tedavisi, kulak akupunkturu, tıbbi sauna, masajlar, orman veya deniz kenarında yürüyüş, ozon tedavisi, ritim terapi gibi günlük kür çeşitleri de uygulanıyor.



Türkiye’nin dört bir tarafında şifalı sulardan yararlanmak mümkün. Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, İzmir başta olmak üzere Aydın, Denizli, Manisa, Çanakkale, Yalova, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Bursa, Yozgat, Ağrı termal turizmde adı geçen iller arasında. Bunlardan öne çıkanları derledik…



Afyon, her derde deva



Tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Afyonkarahisar, Gazlıgöl, Sandıklı-Hüdai, Ömer-Gecek, Bolvadin-Heybeli termal tesisleriyle yılda 1 milyona yakın turist ağırlıyor. Günlük yatak kapasitesi 25 bine ulaşan kentteki termal tesislerde misafirler, akciğer, karaciğer hastalıkları ve romatizmal hastalıklara şifa buluyor. Termal güzellik uygulamalarının da yapıldığı tesislerde, aşırı yorgunluk, bitkinlik ve tükenmişlik şikâyetiyle gelen misafirler ruhsal ve fiziksel olarak rahatlıyorlar.



En iyi kaplıca Ankara’da



Sağlık turizminde marka kent olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen Ankara, dünyanın en iyi kaplıca suyuna sahip. Haymana ilçesi sınırlarında çıkan, sıcaklığı 41 ile 44 derecede değişen su, herhangi bir işlem görmeden direkt tesislere aktarılıyor. Kemik, diş sağlığı için faydalı ve yaşlanmayı geciktirici özelliğiyle fark yaratan su, doğal krem özelliği taşıyor. Tarihi Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’ya uzanan, Milli Mücadele’de Sakarya Meydan Savaşı’nın yapıldığı yer olarak tarihi öneme sahip olan ilçe, her bütçeye uygun, 2 bin yatak kapasitesine sahip otellerinde konforlu bir şekilde konaklama imkanı da sunuyor.



İzmir, termalde de cennet



İzmir’in, masmavi denizi ve altın kumlu plajlarıyla ünlü ilçesi Çeşme, termal turizmde de öne çıkıyor. 28 otelin bölgenin termal kaynağını kullandığı Çeşme, yılın tüm aylarında turist çekiyor. Diğer termal sulardan farklı olarak burada bir litrede 21 gram mineral var, burada sodyum oranı da farklı. Bu iki özellikten dolayı Çeşme’nin termal suyu başta romatizma, kas-eklem olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor.



Kırşehir’e ilgi artıyor



Kapadokya ve Erciyes’e yakınlığıyla bilinen Kırşehir de zengin mineralli, en sıcak termal suya sahip olmasıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Kaynak üzerine kurulu otellerin yer aldığı şehirde termal su hiçbir işlem görmeden direkt termal havuzlara aktarılıyor. Yapılan testler sonucu Kırşehir’in termal suyu yüzde 68 oranında mineral içeriyor. Bu özelliğiyle ayrıca içilebilen su, iç hastalıkların tedavisinde alternatif tıp yöntemi olarak da kullanılıyor.



Bursa’nın şifalı suları



Kaplıcalar bakımından zengin bir başka il ise Bursa. Uludağ’ın kuzey eteklerinden çıkan yararlı sıcak su kaynakları birçok ziyaretçiye şifa oluyor.. Bursa merkezinde Çekirge bölgesindeki kaplıcalar ile Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ılıca ve kaplıca kaynakları bulunuyor. İnegöl’ün 27 kilometre güneyinde bulunan ve 3 kaynağı olan Oylat Kaplıcaları öne çıkanlar arasında. Özellikle sedatif hastalıklara iyi gelen bu su, zayıflamaya da yardımcı oluyor.



Bursa’da ayrıca Gemlik ilçe merkezinin güneyinde Umurbey Köyü yolu üzerinde Gemlik (Terme) Kaplıcaları bulunuyor. Bu kaynağın suyunun da romatizma, zihinsel yorgunluklar ve kalp hastalıklarına iyi geldiği biliniyor.



Pamukkale’ye rekor ziyaretçi



UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde yer alan travertenleriyle ünlü Denizli’nin beyaz cenneti Pamukkale’de bu yıl ziyaretçi rekoru kırıldı. 2018’de 2 milyon 128 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bölgeye bu yıl sadece haziran ve ağustos ayları arasında 1 milyon 100 bin turist geldi. Yılbaşından bu yana 1 milyon 800 bin kişinin ayak bastığı Pamukkale’yi yıl sonuna kadar 3 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Pamukkale travertenlerine beyazlık veren termal kaynaktan çıkan ve yaz kış 36 dereceyle insan vücudu sıcaklığında olan termal antik havuz, soğuk havalarda ziyaretçilere tarihi sütunlar içerisinde yüzme keyfi de sunuyor. Adını Mısır Kraliçesi Kleopatra’dan alan antik havuzun suyu, kalp damar hastalıkları, romatizma, deri, felç ve sinir hastalıkları ile içildiğinde mide ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi geliyor.



Yalova, Atatürk’ten hatıra









Yalova’nın yeşil cenneti Termal ilçesinde 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle açılan ve ilk konuklarından biri de Atatürk olan termal tesis, aslına uygun olarak 2009’da tekrar açıldı. 1600 dönümlük arboretum ve kaplıca kompleksi içerisinde yer alan tesis, Roma dönemine kadar uzanan ve altın madalyayla ödüllendirilen termal suları bulunan hamamlarıyla doğa ve tarihi bir arada yaşama imkânı sunuyor.



Hastalıklara iyi geliyor









Ağrı, Diyadin, Doğu Anadolu’nun önemli termal turizm mekanlarından. Kaplıca bölgesi Yılanlı, Davut ve Köprü kaplıcaları olmak üzere geniş bir alana yayılıyor. Deniz seviyesinden 1925 metre yükseklikteki kaplıcalarda, sıcaklığı 72-78 derece olan sular, dinlendirilerek 35-40 derecede havuzlara veriliyor. Diyadin Kaplıcaları, cilt hastalığı başta olmak üzere romatizma, kadın hastalıkları, kemik ve kireçlenmeye iyi geliyor.