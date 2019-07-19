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19.07.2019 - 09:25

Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

Dram, komedi ve romantik türdeki Sonsuz Aşk'ın başrollerinde Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor. Peki, Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi? İşte Sonsuz Aşk ile ilgili merak edilenler..

Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

FİLMİN KONUSU

Zeynep (Fahriye Evcen) kardeşiyle birlikte kendi halinde bir hayat yaşayan genç bir kadındır. Can (Murat Yıldırım) ise genç yaşta profesör olmayı başarmış, mesleğinin zirvesinde son derece başarılı ve zengin bir cerrahtır. Normal şartlarda hiçbir ortak noktaları ve aynı ortamda bulunmaları için sebepleri bulunmayan ikili arasında büyük bir aşk başlar. Ancak bu farklı hayatlar, aralarındaki aşkın önüne çok fazla engel çıkmasına neden olacaktır.

OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım, Fahriye Evcen, Fatih Al, Filiz Ahmet, Zeynep Özder.

SONSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fahriye Evce ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Sonsuz Aşk filmi Cunda Adası'nda çekildi.

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
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