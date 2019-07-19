Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi? İşte oyuncu kadrosu

FİLMİN KONUSU

Zeynep (Fahriye Evcen) kardeşiyle birlikte kendi halinde bir hayat yaşayan genç bir kadındır. Can (Murat Yıldırım) ise genç yaşta profesör olmayı başarmış, mesleğinin zirvesinde son derece başarılı ve zengin bir cerrahtır. Normal şartlarda hiçbir ortak noktaları ve aynı ortamda bulunmaları için sebepleri bulunmayan ikili arasında büyük bir aşk başlar. Ancak bu farklı hayatlar, aralarındaki aşkın önüne çok fazla engel çıkmasına neden olacaktır.

OYUNCU KADROSU

Murat Yıldırım, Fahriye Evcen, Fatih Al, Filiz Ahmet, Zeynep Özder.

SONSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fahriye Evce ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Sonsuz Aşk filmi Cunda Adası'nda çekildi.