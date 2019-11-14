Sonsuzluğa uğurlandı

Yaşamını yitiren Milliyet yazarı, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, dün Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenle alkışlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Beşiktaş’taki evinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden anayasa profesörü Mümtaz Soysal(90) için dün Zincirlikuyu Cami’nde öğle namazına mükatip cenaze töreni düzenlendi. Törende taziyeleri kızları Defne ve Funda Soysal kabul etti. Törene, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’ın de arasında olduğu iş, siyaset ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı. Soysal’ın öğrencileri ve sevenleri de cami avlusundaydı. Kılınan cenaze namazının ardından Soysal’ın Türk bayrağına sarılı naaşını tören mangası cenaze aracına taşındı. Soysal’ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ilk eşi Sevgi Soysal’ın yanında toprağa verildi.

‘Annemle yan yanalar’

Kızı Funda Soysal babasına, “Hak hukuk mücadelesi veren herkesin, bütün öğrencileri, sendikacıların, gazetecilerin hepimizin başı sağ olsun. Babam bütün ömrü boyunca çok güzel mesajlar verdi. Onu daha iyi anlamaya çalışalım. Dimdik duralım. Her kesimin bir Mümtaz Soysal’ı var. Babam çok güçlü iz bıraktı. Çok fazla arayan onunla hikayelerini anlatan insan oldu. Annemle yan yanalar. Aralarında bir ağaç var. Babam önceden ayarlamış” sözleriyle veda ederken, Soysal’ın üvey oğlu Murat Kışlalı da şunları söyledi: “Kışlalı, “Hayata bakış açımıza etkisi oldu. Gazeteciliğe geçişimde de çok etkisi oldu. Bana çok büyük katkısı oldu.”

‘İyi bir siyasetçiydi’

Gazeteci Altan Öymen, “Türkiye’nin hem siyaset hayatında hem de akademik hayatında rolü büyüktür. Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazısı yazdı. Bilimsel alanda eserleri vardı. Çok değerli bir insandı. Kaybettik. Türk milletine başsağlığı dilerim” diye konuştu.

Soysal’ın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Yusuf Ziya Önder (75), “Çok büyük ve yeri zor doldurulacak bir kayıp. Çok iyi bir hoca, çok iyi bir siyasetçiydi. 1963 yılında öğrencisi oldum. Son yıllarına kadar da kitaplarını, yazılarını takip ederek öğrencisi olarak kaldım. Yürekli, Anayasaya bağlı laik demokratik sistem içerisinde bizi fevkalade yönlendirdi ve o istikamette ilerledik” dedi.

‘Türkiye için büyük bir kayıp’

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mümtaz Soysal’ın Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak, “Bütün yaşamı adalet mücadelesiyle, insan hakları mücadelesiyle geçti. Türkiye’nin sağlıklı ve güzel bir anayasaya sahip olması için mücadele etti. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye’nin bütün coğrafyasında, hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygıyla, hürmetle anıyoruz” ifadelerini kullandı.