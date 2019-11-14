‘Soruşturmanın seyrini değiştirecek tanık var’

“Soruşturmanın seyrini değiştirecek önemli bir tanığımız var” diyen Başsavcı Alan’ın verdiği bilgiler şöyle:

FARKLI İFADELER VERDİ: “Çok önemli bir tanığımız var, belki de bizim için soruşturmanın seyrini değiştiren bir tanık. Emniyet bu tanığı dinlemiş ama bize farklı ifadeler verdi. Vatan Apartmanı’nın görüntüsü, ilk ifadesinde Mürsel Küçükal çocuğu şurada (eliyle krokiyi gösteriyor) bulduğunu söylüyor. Ama şimdi aslında orada olmadığı, “Olay günü polislerin bana sorduğu sorulardan korkup bu anlatmış olduğum detayları ifade edersem suçlu duruma düşerim diye çekindiğimden anlatmamıştım. Şimdi ilk kez size anlatıyorum” diyerek olaylarla ilgili detaylar veriyor.

İNCELENEN DNA ÖRNEKLERİ: Trabzon Adli Tıp Kurumu’nun raporunda, Rabia’nın tırnak arasında ve yeleğinde DNA örnekleri bulundu. Bunun bir tanesi erkek, birisi bayan DNA’sı. DNA’ların kime ait olduğunu belirlemek için 13 kişiyi araştırdık. Hiçbirine ait çıkmadı. Adli Tıp Raporuna göre; erkek DNA’sı baba ya da baba tarafından bir erkeğe ait.

25 kişilik kurul inceledi: Trabzon ve İstanbul’dan alınan Adli Tıp Kurumu raporlarına göre Rabia Naz Vatan’ın ölümü yüksekten düşmeye bağlı olduğu şeklinde... 25 kişilik bir kurul dosyayı inceledi. “Çocuğun ölümünün yüksekten düşme kaynaklı genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte gelişen komplikasyonlar ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu” şeklinde rapor verildi.

GÜNLÜĞÜN SAYFALARI YOK: Rabia’nın tuttuğu 60 sayfalık bir günlük var. Akrabaları olay sonrası Rabia Naz’ın odasında buluyorlar. Bu günlükte bazı sıkıntılı durumlar var. Günlüğü ailesinden gizlemek istiyorlar. Çünkü, “Aileyi üzecek bazı hususlar var orada” diyorlar. Şaban Bey günlüğü alıyor, savcılığa teslim ediyor. Tanıkların günlükte gördükleri yazılar, bize teslim edilen günlükte yok. Kriminale gönderdik, sayfaların yırtıldığını tespit ettiler. Günlükte, “Annemi sevmiyorum, hayattan nefret ediyorum, sadece babamı seviyorum. Geçen yıl geldim, beni görmezden geldin. Arkadaşlarım beni sevmiyor” ifadeleri var. Bunlar 2 tanığın iddiaları. Bize teslim edilen günlükte o sayfalar yırtılmış.



Babası DNA örneği verdi

Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan, dün DNA örneği verdi. DNA örneği incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.