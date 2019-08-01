‘Sosyal donatılar kumsala 300 metre mesafede olacak’

İhalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesinde belirtilen “Açık İhale Usulü” ile yapıldığı bildirilen açıklamada, ihaleye 7 istekli firmanın teklif verdiği, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacağı kaydedildi.

Millet bahçesindeki donatıların Salda Gölü kumsalına yaklaşık 300 metre mesafede yer alacağı ve günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak sosyal donatıların bulunacağı belirtilen açıklamada, “Böylelikle günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak adlandırılan Salda Gölü gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacak” ifadesine yer verildi.

100 bin imza

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü’nün korunması için başlatılan kampanyada imza sayısı 100 bine yaklaştı.