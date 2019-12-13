Sosyal konut başvuruları ne zaman? TOKİ 100 bin sosyal konut projesi nedir?

100 bin sosyal konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. TOKİ tarafından yapılacak olan 100 bin sosyal konut dün yapılan toplantıda tanıtıldı. Sosyal konut için başvuru tarihleri de belli oldu.

Bu yılın ilk aylarında 250 bin sosyal konut kampanyası çerçevesinde başlatılan ilk 50 binlik konut projesinin vatandaşlardan büyük ilgi gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Biz de hem sayıyı artırmaya hem de kampanyayı sürekli hale getirmeye karar verdik. Bugünkü tanıtım töreniyle 2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz." diye konuştu.

SOSYAL KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Hedeflerinin bundan sapma olmaması ve vatandaşların zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu sağlamak suretiyle hem depreme dayanıklı hem de görünümü itibarıyla gerçekten kadim tarihimizdeki mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız. Bu projelerle vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkânını sağlayacağız. Böylece 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Bu konutlar 2 artı1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecektir. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor."

SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Kasım ayında müjdesi verilen dar gelirli vatandaşlar için konut projesinin tanıtımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini anımsatan Albayrak, projenin her yıl 100 bin konutu vatandaşlara kazandıracağını ifade etti.

Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi.