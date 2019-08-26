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26.08.2019 - 20:08| DHA

Sosyal medya 105 yaşındaki nineyi konuşuyor

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

Sosyal medya 105 yaşındaki nineyi konuşuyor

Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı. Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı.

Sosyal medya 105 yaşındaki nineyi konuşuyor

Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.,

 

Cansız bedeni yol kenarında bulunduAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "düğüne gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki Bayram Pişkin’in cansız bedeni Afyonkarahisar Antalya kara yolunun Sandıklı girişi Ofis kavşagında yol kenarında bulundu.
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