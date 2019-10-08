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08.10.2019 - 23:22 |

Sosyal medya 19 yaşındaki Tuğba'yı konuşuyor! Baba gözaltına alındı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sosyal medya 19 yaşındaki Tuğba'yı konuşuyor! Baba gözaltına alındı
Kızına işkence yapan baba gözaltında
Kızına işkence yapan baba gözaltında
Kızına işkence yapan baba gözaltında
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Sosyal medyada bugün paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, baba hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Babasından sürekli işkence ve şiddet gören 19 yaşındaki Tuğba'nın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra Zehra Zümrüt Selçuk harekete geçti.

Sosyal medyada konuşulan görüntülerle ilgili açıklama yapan Selçuk, " Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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