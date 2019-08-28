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28.08.2019 - 20:43

Sosyal medya karıştı... Mahmut Tuncer öldü mü?

Sosyal medyada hızlı yayılan "Mahmut Tuncer öldü" haberleri sonrasında ünlü türkücü açıklama yaptı.

Sosyal medya karıştı... Mahmut Tuncer öldü mü?

Sosyal medyada Mahmut Tuncer'in yaşamını kaybettiği yönünde iddialar sevenlerini korkuttu.

İki yıl önceki fıtık ameliyatı görüntüleri 'öldü' haberleriyle verilen Mahmut Tuncer, bu haberlerin kendisini çok zor duruma düşürdüğünü söyledi.

İşte Mahmut Tuncer'in o açıklaması:

"Üç ayda bir beni öldürüyorlar. Bunu kim yayıyor öğrenmek istiyorum. Suç duyurusunda bulunacağım.

Ablam bu haberleri görünce hastanelik olmuş. Şimdi onun yanına gideceğim. Kızım ağlaya ağlaya annesini aramış.

'BÖYLE VİCDANSIZLIK OLAMAZ'

Bunu bize neden yaşatıyorlar yazık değil mi! Böyle vicdansızlık olmaz."

Ankara'da kanlı pusuAnkara’da bir fırıncı, iş yerinin önünde otomatik silahla uğradığı saldırıda ağır yaralandı. Saldırıyı önceden planlayan kişilerin kendilerine polis süsü verdiği ve olay yerinde 20 saat beklediği öğrenildi.
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