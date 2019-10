Sosyal medya kullanıcıları soruyor: Instagram nasıl dondurulur? Instagram hesabı nasıl silinir?

Teknolojinin her gelişmesi 7'den 70'e yakından takip ediliyor. Her akıllı telefon kullanıcısının ınstagram hesabı bulunuyor. Sosyal medyada paylaşım yapmayı seven ve ailesinin, arkadaşlarının, yakın çevresinin paylaşımlarını yakından takip etmekten hoşlananlar ınstagram uygulamasına gün içerisinde vakit ayırıyor.

Yoğunluktan veya sosyal medyadan biraz uzak kalmayı tercih edenler ise ınstagram dondurma linki , ınstagram hesap silme linki ve ınstagramda bulunan fotoğraflar nasıl arşivlenir sorularını araştırıyor.

INSTAGRAM NASIL DONDURULUR?

Instagram hesabını https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ linki üzerinden dondurabilirsiniz. Hesabınızı açtığınızda fotoğraflarınız, takipçileriniz ve takip ettikleriniz olduğu gibi kalmaya devam edecektir.

INSTAGRAM DONDURMA LİNKİ

https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

INSTAGRAM HESAP SİLME

Instagram hesabı nasıl silinir?

Hesabını Sil sayfasına gidin. Instagram internet sitesine giriş yapmadıysanız, öncelikle giriş yapmanız istenir. Hesabınızı Instagram uygulamasının içinden silemezsiniz.



Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.



Hesabımı kalıcı olarak sil'e tıklayın veya dokunun.



Farklı bir hesabı silmek istiyorsanız, Hesabını Sil sayfasının sağ üst köşesindeki kullanıcı adına tıklayın, kullanıcı adının yanındaki simgesine dokunun/tıklayın ve Çıkış Yap'ı seçin. Silmek istediğiniz hesapla tekrar giriş yapın ve yukarıdaki talimatları izleyin.

Güvenlik nedenleriyle, bir hesabı sizin için silemiyoruz. Hesabınızı silmek için hesabınıza giriş yapabiliyor olmalısınız. Şifrenizi veya kullanıcı adınızı hatırlayamıyorsanız, giriş yapmakla ilgili bazı ipuçlarına bakabilirsiniz.

INSTAGRAMDAKİ FOTOĞRAFLAR NASIL ARŞİVLENİR?

Instagram hesbınızdaki fotoğraflarınızın hepsini veya birkaçını arşivlemek istiyorsanız, kendi hesabınız üzerinden arşivleyeceğini fotoğrafı seçerek, arşivle seçeneğine tıklamanız yeterli.