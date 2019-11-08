Sosyal medya ve oyuna ayrılan zaman azalacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından “Vatandaşlarımızı, özellikle de gençlerimizi ve çocuklarımızı teknoloji, internet ve sanal kumar bağımlılığından korumayı amaçlıyoruz” sözleriyle duyurduğu plana göre, 14-19 yaş aralığında son bir ayda internette geçirilen zaman araştırılarak, internette kaldığı zaman içinde bilgi edinmeye dayalı internet kullanımında artış sağlaması için çalışmalar yürütülecek. İnternette bilgi edinmeye ayırılan sürenin 2020 yılında yüzde yedi, 2021 yılında yüzde sekiz, 2022 yılında yüzde dokuz, 2023 yılında ise yüzde 10 artması hedefleniyor.



Plana göre, 14-19 yaş aralığında son bir ayda sohbet odalarında, mesajlaşarak veya sosyal medyada (e-mail, Facebook, Twitter, WhatsApp vb.) geçirilen zaman da araştırılacak. Planlamaya göre 2019 yılında mevcut durum tespit edilecek. 2020 yılında ise sosyal medyaya ayrılan zamandaki artışın durdurulması, 2021 yılında yüzde dört, 2022’de yüzde 6, 2023 yılında ise yüzde 8 azaltılması amaçlanıyor.



Artış durdurulacak



Oyunlarda geçirilen zamana yönelik hazırlanan eylem planına göre de 2019 yılında durum tespiti yapılacak. 2020 yılında oyunda geçen zamandaki artışın durdurulması, 2021 yılında yüzde üç, 2022 yılında yüzde dört ve 2023’te de yüzde beş oranında oyun başında geçirilen zamanın azaltılması hedefleniyor.

Bilinirliği artırılacakÇocuklar, ve ailelere yönelik internette, sosyal medyada kimlik koruma, güvenli internet ve tehdit durumunda ihbar etme, bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yapılacak. İnternet ortamında çocuk istismarının önlenmesi, özel hayatın gizliliğinin ihlali bildirimlerinin yapılması, cinsel istismar bildirimlerinin yapılması, internet üzerinden yaşanılan problemleri iletme ile ilgili adreslerin bilinirliği artırılacak.