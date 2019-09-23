Sosyal medya yıkılıyor? 99-4 askerlik yerleri açıklandı mı? Sevk yerleri belli oldu mu?

Kasım ayında binlerce kişi vatani görevini yerine getirmek için birliklerine teslim olacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) daha önce yaptığı duyuruda sevk yerlerinin yani askerlik yerlerinin bugün açıklanacağını belirtmişti. Her bir aday internet başında ve ASAL'ın sitesini sık sık ziyaret ediyor. Bu nedenle de resmi site zaman zaman çöküyor.

Adayların heyecanı tavan yaparken birçok kişi de sosyal medya üzerinden görüşlerini ifade ediyor. Binlerce kişinin tüm temennisi ise sonuçların bir an evvel açıklanması yönünde...

99/4 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü 9 Ağustos'taki duyurusunda kasım ayı celp dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakanlık 99/4 askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağını belirtmişti. Fakat MSB saat konusunda bir açıklama yapmamıştı. Askerlik yerlerinin akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA

A. Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 1 Kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 1 Kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 2 Aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edileceklerdir.

B. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-Devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.