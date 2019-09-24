Sosyal medyada İstanbul depremi yorumları...
İstanbul'da korkutan deprem... Saat 11.00'de Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'ye göre ise depremin büyüklüğü 4.7'ydi. Deprem sonrası sosyal medya yoruma boğuldu. İşte İstanbul depremi sonrası sosyal medyaya yansıyanlar...
İstanbul'da uzun bir aranın ardından şiddetli bir deprem meydana geldi. Merkezüssünün Silivri açıkları olması ise paniği daha da artırdı. Depremin büyüklüğü 4.5 olarak belirlenirken sosyal medyada yorum yağmuru vardı. İşte onlardan bazıları...
@Riviera_Santana
istanbul'da beklenen büyük depremin belirtisiydi bu #deprem...
dipten geldi; sallanmadık, zıpladık sanki..!!
fay hattı haritasına bakınca,
2-3 yıl içinde bu tarz yaşanacak küçük kırılmalar,
marmara denizi boyunca devam edecek...
Balıkesir/Yalova/Kocaeli/Bursa'nin kuzeyi dahil..!!
@nflames11
#deprem #istanbul Rabbim beterinden esirgesin geçmiş olsun
@mterzy
#deprem #istanbul 'un 1 numaralı sorunsalıdır.
Öncelik sırasında başka bir öncü konu yoktur.
@omerkurtnet
Olum deprem olmuş hiç söylemiyosunuz! Geçmiş olsun istanbul. Biz havaalanında hissettik.
@sdtuzr
Geçmiş olsun istanbul #deprem
@gorkeemdal
10 dakika içinde iki deprem olduysa istanbul'da bu gece zor uyuruz gibi
@bsrerdxy
Titredik Allahım sen koru🙏
#istanbul
#Deprem