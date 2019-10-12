MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSosyal medyada kara propagandaya 4 gözaltı
12.10.2019 - 13:54 | | DHA

Sosyal medyada kara propagandaya 4 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada kara propagandaya 4 gözaltı

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyonlarda sözde bölgede yaşayan sivilleri hedef aldığı, Kürt halkını yok ettiği şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra anılan terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptıDüzce’de kendisine saldıran köpeklerden kaçmak için yola atlayan bir genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Köpeklerin gence saldırması ve kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Köpekten kaçmaya çalışırken araba çarptı

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 12 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca... Ortalığı birbirine kattı

Fren yerine gaza basınca... Ortalığı birbirine kattı

Sıradaki Haber