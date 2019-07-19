Sosyal medyada kuşak farkı

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından sosyal medya çağında kuşakları anlamak amacıyla gerçekleştirilen ve 516 kişinin katıldığı çalışma, kuşaklar arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı. Sosyal medya çağına uyum sağlayan orta yaş ve üzerindekiler, sosyal medyada en çok haber içeriklerini beğeniyor. Çalışmaya göre 1946-1964 arasında doğan “Baby Boomer” kuşağı Facebook kullanırken, X kuşağı (1965-1979 yılları arasında doğanlar) ve Y kuşağı (1980-1999 arasında doğanlar) en çok Instagram kullanmayı tercih ediyor.

Bağımlılık uyarısı

Sosyal medya kullanımında dört saatlik sürenin aşılması durumunda kişinin bağımlılık açısından risk altında olduğunu vurgulayan Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal şunları söyledi: “Z kuşağının yüzde 21’lik bölümü günde dört saat ve üzeri sosyal medya kullandığını belirtiyor. Bu durum Z kuşağının sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor. Yine Z kuşağının birinci sırada en çok Instagram ve YouTube uygulamalarını kullandığı ve yüzde 84’ünün video ve müzik içeriklerini beğenip paylaştığı sonucuna ulaşıldı.” 1946-1964 yılları arasında doğan “Baby Boomer” kuşağının da günde 1-3 saat arasında sosyal medya kullandığını belirten Ünal, sosyal medyanın kuşaklar arasında ortak buluşma noktası haline geldiğini kaydetti.

‘Z kuşağı Facebook’u kullanmaktan sıkılıyor’

Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal, ‘Baby Boomer’ kuşağının neredeyse yarısının (yüzde 41) öncelikle Facebook’u tercih ettiğini belirtirken, Z kuşağında Facebook kullanımının yüzde 3 olduğunu bildirdi.

Hem Y hem de Z kuşağının ise ilk sırada Instagram’ı kullandığını vurgulayan Ünal şunları söyledi: “Z kuşağının YouTube kullanım oranının da yüksek olması gençlerin Facebook’tan sıkılıp, fotoğraf ve video paylaşımlarının yoğun olduğu uygulamalara kaçtığını gösteriyor. Böylece sosyal medya ağlarının Baby Boomer ile Z kuşakları için ortak buluşma noktası olması bir handikap. Fakat ‘Baby Boomer’ kuşağının yarısının sosyal medyada özellikle de Facebook’ta video ve müzik içeriklerini beğendiğini belirtmesi, Z kuşağı ile ortak ilgi alanı yaratmaktadır. Bu durum söz konusu iki kuşağın zamanla ortak sosyal medya uygulamalarında daha çok bulunabileceğini göstermektedir.”

‘Gençler politikaya dair içerikle ilgilenmiyor’

‘Baby Boomer’ kuşağının sosyal medyada en çok beğendiği içeriklerin başında güncel haberlerin yer aldığını belirten Aylin Tutgun Ünal, Z kuşağında bu oranın düştüğünü belirtirken, “Baby Boomer kuşağı sosyal medyadaki politik içerikleri yüzde 40 oranında beğenirken, Z kuşağında bu oran yüzde 3.7 olarak tespit edildi. Z kuşağının sosyal medyada politikaya dair içeriklerle ilgilenmedikleri ortaya çıktı” dedi.

Instagram beğenilerigizlemeye başladı

Instagram, kullanıcılar üzerindeki “baskıyı azaltmak için” aralarında Avustralya ve Japonya’nın da bulunduğu bazı ülkelerdeki paylaşımlarda “beğeni” sayısını deneme amaçlı gizlemeye başladı. Perşembe günü uygulamaya giren deneme sürecinde kullanıcılar paylaşımlarının altında bir isim görecek ve yanında gösterilen beğeni sayısı yerine “ve diğerleri” ifadesi yer alacak. Kullanıcılar, “diğerleri” ifadesine bakarak, paylaşımlarını kimlerin beğendiğini görebilecek. Sosyal medyanın özellikle gençler arasında özgüven kaybı ve “yetersiz oldukları” hissine neden olduğu kaygısı sıklıkla dile getiriliyor.