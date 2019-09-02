Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu'dan 21 gündür haber alınamıyor

Mutlu Kıyar, iddiaya göre sosyal medya üzerinden İzmir’de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı. Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta babasına "Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir’e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir’deyim" dedi.

Baba Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. 21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu’dan haber alamıyoruz kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu’nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi.

Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.