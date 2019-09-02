MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu'dan 21 gündür haber alınamıyor
02.09.2019 - 16:54| DHA

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu'dan 21 gündür haber alınamıyor

Zonguldak’ta sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için İzmir’e giden ve 21 gündür haber alınamayan Mutlu Kıyar’ın (23) hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya giden Mutlu'dan 21 gündür haber alınamıyor

Mutlu Kıyar, iddiaya göre sosyal medya üzerinden İzmir’de yaşayan Y.G. isimli genç kızla tanıştı. Y.G. ile telefon üzerinden ailesini de tanıştıran Mutlu Kıyar, geçen 11 Ağustos’ta babasına "Baba ben İzmir’de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir’e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir’e giden Mutlu Kıyar, daha sonra babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir’deyim" dedi.

Baba Mustafa Kıyar, oğlundan bir daha haber alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. 21 gündür oğlundan haber alamadıklarını anlatan Mustafa Kıyar, "Mutlu ile en son o zaman görüştük. Mutlu’dan haber alamıyoruz kayıplara karıştı. Telefonu kapalı. Kız arkadaşının da numarası var onu da aradık o da kapalı. Polis, jandarma ve yetkili birimlerden Mutlu’nun bulunması için yardım istedik. Onlar da araştırıyor. Ne kızdan ne de çocuktan 21 gündür haber alabiliyoruz" dedi.

Çocuklarının hayatından endişe duyduklarını belirten Baba Kıyar, görenlerin polise veya jandarmaya haber vermesini istedi.

Balıkçılar çürümüş erkek cesedi buldu!Bursa Mudanya ilçesinde kıyının 3-4 mil açıklarında suyun üzerinde erkek cesedi olduğunu fark eden balıkçıların ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri, su yüzeyinde bulunan cesedi sudan çıkarttı. Yüksek derecede bozulmalar nedeniyle cesedin 83 gün önce Gemlik'ten yüzmek için atladıktan sonra bulunamayan Serdar Sincan'a ait olduğu üzerinde duruluyor. Aynı olayda muhasebeci mali müşavir Yaman Şipka 12 saat sonra denizde sağ kurtarılırken, Serdar Sincan’ın eşi Natalie Sincan’ın cansız bedenine ise 20 saat sonra ulaşılmıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karısını öldürecekti! Bahanesi pes dedirtti

Karısını öldürecekti! Bahanesi pes dedirtti

Ordu'da organize suç örgütüne operasyon: 32 gözaltı

Ordu'da organize suç örgütüne operasyon: 32 gözaltı

Tiyatro severler müjde! TRT 2 yeni sezona hazır

Tiyatro severler müjde! TRT 2 yeni sezona hazır

FETÖ’nün yeni il yapılanması sanıkları hakim karşısında!

FETÖ’nün yeni il yapılanması sanıkları hakim karşısında!

Sıradaki Haber