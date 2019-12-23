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23.12.2019 - 12:19 | | DHA

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında

Siirt'te sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandası yapan 2 kişi gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sosyal medya hesaplarında terör propagandası yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamanda harekete geçen ekipler, sosyal medya hesaplarında bölücü terör örgütü propagandası yapma, Türkiye Cumhuriyeti devletini, kurum ve kuruluşlarını aşağılama, suç ve suçluyu övme' suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanırAK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısında açıklamalarda bulundu. Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan Libya ile ilgili açıklama yapan Çelik, " Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır." dedi.
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