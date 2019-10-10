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10.10.2019 - 13:13 | | Ferit Zengin İSTANBUL

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekatıyla ilgili, sosyal medyada, yalan ve yanlış bilgilerle kara propaganda yapıp provokatif paylaşımlarda bulunan ve terörist gruplara destek verenlere yönelik, İstanbul polisinin yapılan çalışmalarda tespit edilen 24 sosyal medya hesabı sahibinden 2 'si gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına 2 gözaltı!

Gözaltı çalışmalarının devam ettiği soruşturmayla ilgili olarak gözaltına alınanların Birgün Gazetesi’nin internet sayfası sorumlusu Hakan Demir ile Diken internet sitesinin sorumlusu Fatih Gökan Diler olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destekİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na dev ekrana yazılan mesajla destek verdi.
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