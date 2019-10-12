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12.10.2019 - 15:31 | | DHA

Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Mersin’de sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı’nın ardından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına 4 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın PKK/KCK terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nın ardından, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, firari 7 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Düğünlerine çekici üzerindeki gelin arabasıyla gittilerZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Suna Belgüzar (38) ve Cihan Turan (40) çifti, oto kurtarıcıya yüklenen gelin arabasıyla düğünlerinin yapılacağı salona gitti.
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