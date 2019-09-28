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28.09.2019 - 12:58 | | DHA

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya gitti... Korkunç son!

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak'tan İzmir'e geldikten sonra kayıplara karışan Mutlu K. (23), Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu. İntihar ettiği tespit edilen Mutlu K.'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya gitti... Korkunç son!

Zonguldak'ta yaşayan Mutlu K., iddiaya göre, sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos'ta babasına, "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi. Otobüsle İzmir'e gelen Mutlu K., babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K.'den bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

Aradan geçen sürede izine rastlanılmayan Mutlu K.'den dün üzücü haber geldi. Saat 23.30 sıralarında bir kişi, Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K . olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Mutlu K.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İmdat çağrılarına lüks yolcu gemisi cevap verdiYeni Kaledonya açıklarında bulundukları yat su almaya başlayan 3 kişi, cankurtaran salına binerek yardım çağrısında bulundu. Yardım çağrısına lüks yolcu gemisi kaptanı cevap verdi. 3 kişinin kurtarılma anı kameralara yansıdı.
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