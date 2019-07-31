Sosyal medyadan "uyarı" videosu! Uyuşturucuyu özendirmenin suç olduğu hatırlatıldı

AÜ Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) ve Narkotik Daire Başkanlığı'nın twitter'daki hesabından yayınlanan videoda, "Unutmayın! Türk Ceza Kanunu'na göre; narkotik madde kullanımını alenen özendirmek veya bu nitelikte yayın yapmak suçtur. Ceza alt sınırı 5 yıl hapistir" ifadesine yer verildi. SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, videoya ilişkin olarak Milliyet'e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuyla mücadele bizim önceliğimiz"

"İnternet üzerinden madde kullanımını özendiren, satışını sağlayan yapı ve oluşumlara karşı caydırıcı bir kampanya başlattık. Özellikle son günlerde internet üzerinde uyuşturucu maddeyi özendiren, kullanımını anlatan çeşitli paylaşımlarda artış görüldü. Kolluk güçlerinin sosyal medyayı takip etmediği sanılıyor. Bu yanlış bir düşünce. Sosyal medya üzerinden operasyonlar yapıldı. Örneğin, 2 milyona yakın takipçisi olan bir kişinin yaptığı paylaşım özendirici olabiliyor. Bir kriminal zemin olarak sosyal medyada kolluk güçleri vardır. SODİGEM olarak Sayın Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da desteğiyle farkındalık yaratan klip yayınladık. Benzer klipleri her hafta yayınlayacağız. Uyuşturucuyla mücadele bizim önceliğimiz. Bir eğitim kurumu olarak uyuşturucu tuzağına gençlerin düşmemesi için dijital ortamda elimizden geleni yapacağız. Rektörümüz Sayın Çomaklı, EGM'nin bir projesi olan UYUMA'yı tanıtan bir kampanya başlatacak çok yakında. Üniversitemizin 3 milyon öğrencisi var. Öğrenciler UYUMA projesinin aplikasyonunu telefonlarına indirdiklerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgi paylaşımı yapabilecekler."

AÜ ve EGM arasında Mayıs 2019'da narkotik suçlarla mücadele ve medya-iletişim konularında eğitim ve işbirliğini kapsayan bir protokol imzalanmıştı.