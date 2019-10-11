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11.10.2019 - 19:44 | | DHA

Sosyal medyanın konuştuğu avukat hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Barosu, kendi avukatlık deneyimi üzerine sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapması nedeniyle gündeme gelen avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında soruşturma başlattı.

Sosyal medyanın konuştuğu avukat hakkında soruşturma başlatıldı

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri alan avukat Fatma Begüm Kaçmaz hakkında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. Yönetim Kurulu, avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın konuyla ilgili savunmasını aldıktan sonra Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine ilişkin bir karar verecek. Avukat Kaçmaz'a ceza verilip verilmeyeceğine Disiplin Kurulu karar verecek. Avukatlık Kanunu'nun 55. maddesine göre, avukatların reklam yasağı bulunuyor.

Yasak kapsamı ise Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "reklam yasağı yönetmeliğiyle" belirleniyor. Avukatın paylaşım yaptığı videoda ise adliyeye gelişi, mahkeme koridorlarına çalışması, duruşma sonrası yaptığı konuşması ve lüks aracıyla adliyeden ayrılışı yer alıyor.  

 

    Kalabalığı görüp geldi, otomobilini ırmakta buldu!Bartın’da, bir restoranda çalışan garson Sedat Bayrak’ın (36) ırmak kenarına park ettiği otomobil suya düştü. Kalabalığı görerek olay yerine gelen Bayrak, otomobilini ırmakta görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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