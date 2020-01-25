‘Sosyal medyasız hayat boş ve sıkıcı’

İstanbul’daki 5 üniversitede öğrenim gören 1034 öğrenciyle yapılan sosyal medya bağımlılığı araştırmasına göre öğrenciler yalnızlıklarını gidermek ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan kaçmak için sosyal medyaya sığınıyor.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aylin Tutgun Ünal ile Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Deniz İstanbul’daki 5 üniversitede öğrenim gören bin 034 öğrenci ile sosyal medya bağımlılığı araştırması yaptı.

‘Mühendislik’ten fazla

Araştırmadan, eğitim, fen-edebiyat ve iletişim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal medya bağımlılığının mühendislik fakültesi öğrencilerine oranla daha fazla olduğu sonucu çıktı.

Eğitim, fen-edebiyat ve iletişim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin mühendislik fakültesindekilere göre sosyal medyada bulunma isteklerinin daha fazla olduğu, sosyal medyadan uzaktayken orada bulunma isteklerinin yoğun olduğu, sosyal medyada neler olup bittiğini devamlı merak ettikleri ve sosyal medya olmadığında hayatlarının boş, sıkıcı ve zevksiz geçeceğini düşündükleri ortaya çıktı.

‘Kullanım sıklığı açısından risk’

Fakültelere göre duygu durum düzenleme boyutunda yapılan incelemede de, en yüksek puanı hemşirelik fakültesi öğrencileri aldı. Buna göre kız öğrencilerin çoğunlukta olduğu hemşirelik fakültesi öğrencileri, diğer fakültelerdeki öğrencilere göre sosyal medyadan daha fazla duygusal destek aldıklarını belirtti. Bu öğrenciler, yalnızlıklarını sosyal medya ile giderdiklerini ve yaşamlarındaki olumsuzluklardan kaçmak için sosyal medya kullanmanın onlara iyi geldiğini iletti.

Ünal, şu an için sosyal medya bağımlılığının tehlikeli boyutta olmadığına dikkat çekerek, “Fakat geçmiş yıllara göre günümüzde sosyal medya kullanımının ve çeşitliliğinin giderek artması, kullanım süresinin giderek fazlalaşması gençlerin sosyal medya bağımlılığı açısından risk altında olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.