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29.12.2019 - 12:55 | | AA

Sosyal medyayı isyan ettiren görüntüde flaş gelişme! Harekete geçildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanması üzerine ekipler inceleme başlattı.

Sosyal medyayı isyan ettiren görüntüde flaş gelişme! Harekete geçildi

Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde iki hafta önce zehirlenerek öldüğü öne sürülen köpeğin, sosyal medyada görüntülerinin yer alması üzerine Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Ekipler, köpeğin öldüğü alanda inceleme yaparak sahibi ve mahalleliyle görüşerek olayla ilgili bilgi aldı. Söz konusu köpeğin sahibi Abidin Bövelek, AA muhabirine, iki hafta önce hayvanlarını otlatmaya çıktığında köpeğinin zehirlendiğini öne sürdü. Bunun üzerine yeğenine evden zehirlenmeye karşı iğne getirmesini istediğini dile getiren Bövelek, şöyle konuştu: 

"Köpek zehirlenmenin etkisiyle üzüm bağı dikmek için açılan çukura düştü. İğneyi yaptıktan sonra kuyudan çıkardım. Köpek zehirlenmenin de etkisiyle yaklaşık 5-10 dakika sonra can çekişerek öldü. Köpeğimin neden zehirlendiğini bilmiyorum. Yoldan gelirken herhangi bir şey de yemiş olabilir. Kendi köpeğini bir çoban nasıl zehirleyebilir. Bir çobanın köpeği canıyla beraberdir. Bir çoban kalkıp da bile bile kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi?"

 Kendisinin de bir hayvansever olduğunu belirten Bövelek, sosyal medyada yer alan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, failinin bulunması ve gereken cezayı alması için suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.

Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına incelemeHatay'ın Hassa ilçesinde zehirlendiği iddia edilen bir köpeğin sosyal medyada görüntülerinin yayımlanması üzerine ekipler inceleme başlattı.
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