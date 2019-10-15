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15.10.2019 - 14:29 | | DHA

Sosyal medyayı isyan ettirmişti... Yarın başlıyor!

İstanbul Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalışan Tuğçe Sevi’ye, Bodrum seferinin gecikmesi nedeniyle hakaret eden ve hakkında 'hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağılama’ suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan yolcu Fatma Funda E.’nin yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde başlanacak.

Sosyal medyayı isyan ettirmişti... Yarın başlıyor!

İstanbul Havalimanı’nda 25 Nisan 2019’da yaşanan olayda, Bodrum’a gitmek için bekleyen Fatma Funda E. uçak seferinin gecikmesi üzerine sinirlenerek yer hizmetleri görevlisi Tuğçe Sevi ile tartışmaya başladı. E. daha sonra görevli Sevi'ye hakaret etti. Bekleyen diğer yolcular ise tartışma anını cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, E. hakkında soruşturma başlattı.

3 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, E. hakkında hazırladığı iddianamede, ‘hakaret, halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçlarından 9 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamede sanık E.’nin de ifadesine yer verildi. E. ifadesinde, olay anında stres altında olmasından dolayı suça konu kelimeleri kullandığını savunarak, 'Çingene' kelimesini de 'saldırgan' anlamında kullandığını ileri sürdü. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Fatma Funda E.’nin yargılanmasına yarın Gaziosmanpaşa Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

DİĞER YOLCULAR GÖRÜNTÜLEMİŞTİ

Olaya ilişkin görüntülerde, E.’nin Tuğçe Sevi’ye, "Bakın 1 saat oldu hala öğrenemiyorsunuz bunları, ... kadar aklını çalıştır" diyor. Sevi’nin, "Ne diyorsun? Düzgün konuş benimle" diyerek yanına doğru gelmesinin ardından E., "Hop hop temas yok. Ben çingenelerle temas etmiyorum. Sokak süprüntüsü" diyerek geri çekiliyor. Görüntülerde diğer yolcuların da E.’ye tepki gösterdiği duyuluyor.

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