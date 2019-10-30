Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var

Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana geldi. İki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından, Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.