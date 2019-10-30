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30.10.2019 - 17:01 | | DHA

Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki pazar yerinde, esnaf arasında borç-alacak yüzünden çıkan bıçaklı kavgada, 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var
Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var
Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var
Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var
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Olay, saat 13.30 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 'sosyete pazarı' olarak bilinen pazar yerinde meydana geldi. İki grup esnaf arasında, iddiaya göre, borç- alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mehmet A. bıçakla bacağından, Kazım Y. ile Zeynep E. de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis, kavgaya karıştığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var

Sosyeti pazarı karıştı! Yaralılar var

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