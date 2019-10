‘Soyut Ekspresyonizm’in öncülerinden Abbott öldü

New York’taki Soyut Ekspresyonizm hareketinin öncülerinden olan sanatçı Mary Abbott dün 98 yaşında öldü. Yaptığı renkli kanvaslarıyla, küçük fırça darbelerinin belirginliği ile tanınan ressam, New York Times tarafından “Soyut Ekspresyonizm Hareketi’nde kendi jenerasyonunun en yaratıcı isimlerinden biri” olarak nitelendirilmişti. 1940’larda ve ‘50’lerde kendi çağdaşları ile birlikte önemli sergi ve projelerde yer alan sanatçı, son olarak “Women of Abstract Expressionism” isimli bir sergiye katılmıştı. -KÜLTÜR SANAT SERVİSİ