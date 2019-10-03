03.10.2019 - 07:50 |
‘Soyut Ekspresyonizm’in öncülerinden Abbott öldü
New York’taki Soyut Ekspresyonizm hareketinin öncülerinden olan sanatçı Mary Abbott dün 98 yaşında öldü. Yaptığı renkli kanvaslarıyla, küçük fırça darbelerinin belirginliği ile tanınan ressam, New York Times tarafından “Soyut Ekspresyonizm Hareketi’nde kendi jenerasyonunun en yaratıcı isimlerinden biri” olarak nitelendirilmişti. 1940’larda ve ‘50’lerde kendi çağdaşları ile birlikte önemli sergi ve projelerde yer alan sanatçı, son olarak “Women of Abstract Expressionism” isimli bir sergiye katılmıştı. -KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
30 metre savruldu... Bisikletlinin feci ölümüKüçükçekmece'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına alındı.�