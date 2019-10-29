Sözcü davasına yargı reformu incelemesi

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Necati Doğru, Metin Yılmaz, Yonca Yücekaleli, Mediha Olgun, Gökmen Ulu ile avukatları katıldı. Sanık yazar Emin Çölaşan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Sanık avukatları, 24 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan ve yargı reformu paketi olarak adlandırılan yasa düzenlemesi kapsamında savunma hazırlamak için kendilerine süre verilmesini istedi.

‘Abesle iştigal’

Avukat Ceren Yakışır geçtiğimiz günlerde gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz’ın Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine katıldığını belirterek, FETÖ’ye yardımla suçlanan birinin Cumhurbaşkanı tarafından bu programa davet edilmesinin abesle iştigal olacağını ifade etti. Avukat Yakışır, söz konusu programın görüntülerini de delil olarak mahkeme heyetine sundu.

Yeniden savcıda

Mahkeme heyeti, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde, “Haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” maddesinin yer aldığını belirterek, bu kanun değişikliği dikkate alınarak dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesini ve mütalaasında değişiklik olup olmadığın sorulmasını kararlaştırdı. Heyet, savcının mütalaasında değişiklik olması durumunda sanıklara ve avukatlara yeniden savunma yapmaları için söz verilmesine hükmetti. Heyet, sanık Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının devamına karar vererek, duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.