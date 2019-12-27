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27.12.2019 - 11:19 | | ELİF ALTIN İstanbul

Sözcü Gazetesi davasında karar

Sözcü Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında mahkeme kararını açıkladı.

Sözcü Gazetesi davasında karar

- Emin Çölaşan ve Necati Doğru, “"FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

- Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 3 yıl dörder ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ayrıldı.

- Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu, "FETÖ'ye yardım etme" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırıldı. 

- Sanıklardan Mediha Olgun beraat  etti

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

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