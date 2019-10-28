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28.10.2019 - 20:06 | | AA

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kalın ve O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

İki NATO müttefiki olarak DEAŞ'ın yanı sıra PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanan görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım'da Washıngton'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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