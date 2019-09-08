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08.09.2019 - 12:39| AA

Sözde 'Türkiye imamı' adliyeye sevk edildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Türkiye imamı" M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y, örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. ve kendilerine yardımcı olan kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sözde 'Türkiye imamı' adliyeye sevk edildi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli  İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre  edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 27 Ağustos'ta  Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan  aranması bulunan eşi G.Y. örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. ve kendilerini  yardımcı olan kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

 

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