‘Sözler tutulmazsa B planını uygularız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölge çalışmalarıyla ilgili “Menbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz var. Bunların hiçbirini unutmadık. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Bize verilen sözler yerine getirilmezse, Silahlı Kuvvetlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B ve C planı da var. Onları uygulamaya koymaya hazırız” dedi.



Bakan Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi.

Akar’ı komutanlığa gelişinde İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve öteki yetkililer karşıladı. Burada üs personeline hitap eden Akar, terörle mücadelenin sınır ötesinde de artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini belirterek, “Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyinde terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz” dedi. ABD ile devam eden güvenli bölge çalışmalarına da değinen Akar, şunları kaydetti:



“Bizim daha önceden Menbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Bu çerçevede teröristlerin bölgeden uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması.



Bunun için Birleşik Müşterek Harekât Merkezi Akçakale’de kuruldu, oradaki arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bize verilen sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız.”



‘Arı’larla Ege üzerinde uçtu



Törenin ardından Akar ve komutanlar, “Arı filo” olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığı’na geçti. “Arı Kovanı” diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, daha sonra brifing odasına gitti. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti. Kontroller sonrasında Akar ve Küçükakyüz, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak açılış uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.









İyi komşuluk ilişkisi



Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetlere de değinen Akar, Türkiye ve KKTC vatandaşların hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini bir kez daha vurgulayarak, “Biz sadece rasyonel bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinin devamını istiyor, karşı taraftan da buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse verdik, vermeye devam edeceğiz” dedi.